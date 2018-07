Predsedniki bodo v v Vili Vipolže spregovorili o prednostnih nalogah avstrijskega predsedovanja Svetu EU, ki ga je Avstrija začela 1. julija, in drugih aktualnih temah. Kot napovedujejo v uradu predsednika republike, se bodo posvetili tudi razmeram v Jugovzhodni Evropi, pri čemer bo govora o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, pa tudi o migracijah. Predsedniki bodo govorili tudi o obeleževanju 100. obletnice konca prve svetovne vojne, ki se je svet spominja letos.

Predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije so se - takrat z izjemo Pahorja v drugačni sestavi - za vsakoletna srečanja, katerih cilj je krepitev tristranskega sodelovanja, dogovorili na prvem srečanju leta 2014 na Dunaju. Pahor, van der Bellen in Grabar-Kitarović bodo po napovedi predsednikovega urada tudi tokrat posebno mesto namenili krepitvi prijateljskih odnosov med sosedami.

Zadnje tristransko srečanje julija lani v Salzburgu je zasenčil spor o meji med Slovenijo in Hrvaško oz. o razsodbi arbitražnega sodišča o tem, van der Bellen je takrat ponudil pomoč Avstrije. To vprašanje pa tudi leto dni kasneje neti napetosti med državama. Slovenija še naprej vztraja, da je razsodbo treba uresničiti, Hrvaška pa ni spremenila stališča, da je od arbitražnega postopka odstopila.

Škripajo tudi odnosi z Avstrijo

Brez napetosti niso trenutno niti odnosi med Slovenijo in Avstrijo, in sicer zaradi vprašanja migracij. Avstrijske sile so 26. junija v Špilju izvedle vajo varovanja meje v primeru prihoda večje skupine beguncev in migrantov v Avstrijo, kar je Ljubljana spremljala s slabo voljo. Izrazila je prepričanje, da Avstrija s takšnimi aktivnostmi pretirava in da gre za nepotrebno provokacijo. Vaja je bila sprva načrtovana celo za 25. junij, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, a jo je nato Dunaj po slovenskih protestih preložil za en dan.

Vzdušje med Dunajem in Ljubljano bi lahko še poslabšala napoved Avstrije, da bo, v primeru uresničevanja načrtov Nemčije za postavitev tranzitnih centrov za migrante na nemško-avstrijski meji, sama sprejela ukrepe za zaščito meje s Slovenijo in Italijo. V Ljubljani so sicer za zdaj navedli, da bo Slovenija Avstrijo in Nemčijo zaprosila za dodatna pojasnila glede ukrepov za varovanje mej.

Predsednika in predsednica bodo imeli o vseh perečih temah priložnost spregovoriti tudi pred javnostjo, saj bodo imeli novinarsko konferenco. Nato se bodo podali na obisk vasi Šmartno, kjer jih bo sprejel župan občine Brda Franc Mužič. Zatem se bodo odpravili v Ljubljano in se zvečer v Slovenski filharmoniji udeležili koncerta Mladinskega simfoničnega orkestra dežele Štajerske. Koncert pripravljajo ob začetku avstrijskega predsedovanja Svetu EU, potekal bo pod častnim pokroviteljstvom slovenskega in avstrijskega predsednika.