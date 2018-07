Kot so zapisali v LGL, jih bo v uprizoritvah prihodnje sezone zanimalo predvsem gledalčev notranji svet: »Z intimnimi uprizoritvenimi formami bomo subtilno vstopili vanj in se z različnimi zgodbami, ki trčijo ob njegovo samoto, strah, bolečino, minevanje, dotaknili njegove praznine. Kaj je tisto, kar ga lahko gane? Kaj lahko razpre meje njegove zaznave? Kje in na kakšen način se ga lahko dotakne življenje samo?«

Sezono bodo začeli s slovensko-francosko koprodukcijo Na mirujoči točki vrtečega se sveta, ki bo premiero doživela v sklopu 14. bienalnega festivala sodobne umetnosti Lutke. Ta bo potekal od 12. do 16. septembra. Predstava Na mirujoči točki vrtečega se sveta je drugi del diptiha francoskega režiserja Renauda Herbina, ki je z LGL sodeloval že pri Misteriju sove.

Premiero uprizoritve Kit na plaži avtorja in režiserja Vinka Möderndorferja so prenesli iz minule sezone, opozarja pa na aktualno problematiko vključenosti, ki bo v celoti mogoča šele, ko bo družba dojela, da imamo ljudje enake potrebe in želje.

Praznovanje 70. obletnice Praznovanje 70. obletnice ustanovitve gledališča so v LGL lani že začeli z vrnitvijo Sovice Oke na oder LGL v novi režijski postavitvi Braneta Vižintina ter z uprizoritvijo Mojster in Margareta, razdeljeno na interaktivno potovanje, vizualne instalacije in gledališče objekta Vražji triptih režiserja Matije Solceta ter na gledališki evangelij Margareta režiserke Mirjane Medojević. Vrhunec praznovanja 70. obletnice bo oktobra, ko bo na sporedu tudi premiera lutkovne prigode Martin Krpan po znani povesti Frana Levstika v sodobni interpretaciji mladega režiserja Tina Grabnarja. Druga predstava nove sezone, ki bo zaznamovala obletnico, bo Žogica Marogica avtorja Jana Malika, ki jo je leta 1951 v LGL postavil režiser Jože Pengov, z osvežitvijo pa se bo 60 let po Pengovovi smrti spopadel Vižintin. Med predstavami v prihodnji sezoni bo najbolj prevajano in prodajano delo svetovne literature Mali princ Antoina de Saint-Exuperya, ki ga bo na oder postavila Yulia Roschina, rezijanski duh v zgodbah in glasbi pa bosta v predstavi Zverinice iz Rezije, po gradivu, ki ga je zbral in raziskoval Milko Matičetov, lovili režiserka Maruša Kink in avtorica likovne podobe Tina Dobrajc.