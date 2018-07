Po pojasnilih Generalne policijske uprave kriminalisti preiskujejo več stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov ter poslovne prostore ene gospodarske družbe in prostorov državnega organa. Po poročanju portala Siol gre za družbo Splošna plovba in ministrstvo za finance.

V Splošni plovbi za zdaj informacij ne dajejo, na ministrstvu za finance pa so potrdili, da kriminalistična preiskava pri njih poteka. "S kriminalisti sodelujemo in jim zagotavljamo vso potrebno dokumentacijo, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave ne moremo komentirati," so navedli.

Preiskave potekajo zaradi utemeljitve sumov kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in napeljevanja k temu kaznivemu dejanju. Omenjeni sumi so po pojasnilih policije povezani s pripravo in potrditvijo zakona, ki bi tuji gospodarski družbi, ki jo obvladuje podjetje z območja Policijske uprave Koper, omogočil izognitev plačilu davčne obveznosti, družba pa bi s tem pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več milijonov evrov.

Po poročanju Siola naj bi ovadbo v začetku letošnjega leta vložil odbor DZ za finance in monetarno politiko, ki je obravnaval predlog spremembe zakona o davku na tonažo, s katero je vlada želela podaljšati ugodnejšo davčno obravnavo oz. shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa in ohraniti pogoje reinvestiranja ladjarjev.