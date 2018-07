Narasimhan je v spremstvu predsednika uprave Leka Zvoneta Bogdanovskega obiskal Novartisovo lokacijo v Mengšu, kjer si je ogledal razvoj in proizvodnjo učinkovin v enoti Farmacevtske učinkovine Mengeš ter razvoj in proizvodnjo bioloških ter podobnih bioloških zdravil v Biofarmacevtiki v Mengšu. V Ljubljani si je ogledal proizvodni enoti trdni in aseptični izdelki, Sandozov razvojni center Slovenija ter spoznal delo ostalih Novartisovih divizij in enot v Sloveniji. V sklopu obiska v Mengšu in Ljubljani se je Narasimhan z video povezavo v živo povezal tudi s sodelavci v Lendavi in na Prevaljah ter tako spoznal tudi njihovo delo in doprinos.

Posebno pozornost je Vas Narasimhan namenil srečanju s talenti, s katerimi je delil svoje dragocene karierne izkušnje v farmacevtski industriji, obenem pa prisluhnil tudi njihovi viziji razvoja podjetja ter inovativnim idejam.

Narasimhan je na srečanju z zaposlenimi v Ljubljani, ki so ga prenašali tudi na drugih Novartisovih lokacijah v Sloveniji, izpostavil, da je Novartis v Sloveniji z vsemi divizijami največji ponudnik zdravstvenega varstva, ki zaposluje skoraj 4000 ljudi in je eden ključnih gospodarskih subjektov. Svojo vlogo in doprinos družbi in bolnikom bo Novartis v Sloveniji v prihodnje še krepil, je zagotovil.

Narasimhan je vajeti Novartisa prevzel februarja letos, že konec januarja pa je sodeloval tudi na letni novinarski konferenci švicarskega farmacevtskega podjetja, na kateri je med drugim razkril številke o lanskem poslovanju. V letu 2017 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,1 milijarde dolarjev.