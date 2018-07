Froome je bil v zadnjih dneh glavna tema pogovorov v kolesarstvu. Prireditelj Toura, podjetje ASO, je v nedeljo ekipi Sky, za katero kolesari Froome, poslala elektronsko sporočilo, da 33-letni Britanec zaradi odprtega dopinškega primera ni zaželen na startu. To je dvignilo ogromno prahu, pritožbo Skyja in ugibanja, do kam si ASO upa. Negotovost je trajala le 24 ur, saj je v ponedeljek Mednarodna kolesarska zveza primer Froome zaprla, ASO pa je sporočil, da v Keniji rojeni kolesar lahko začne dirko.

Zdaj se pojavlja vprašanje, kako bodo na zaplet in razplet odgovorili navijači. Mnogi so prepričani, da Froomu na cestah ne bo lahko, predvsem zaradi vročekrvnih Kolumbijcev in Baskov. Prireditelji ocenjujejo, da se bo ob cestah 3351 kilometrov dolge trase v treh tednih zbrali okrog 10 milijonov kolesarskih privržencev in zagotovo se bo do med njimi našli tudi tisti bolj pikri. Na majskem Giru so denimo navijači Frooma ob cesti preganjali, napravljeni v inhalatorje.

Ne glede na vse je Froome še vedno prvi favorit za končno slavje, četrto po vrsti in peto skupno. Predvsem zato, ker njegova ekipa Sky na francoske ceste pošilja zelo močno zasedbo, v kateri sta Britanca Luke Rowe in Geraint Thomas, ki tudi sam napoveduje boj za najvišja mesta, Kolumbijec Egan Bernal, Poljak Michal Kwiatkowski, Italijan Gianni Moscon, Nizozemca Wout Poels in Dylan van Baarle ter Španec Jonathan Castroviejo.

Če Froomu ubrani lansko zmago, bo imel na Touru pet rumenih majic, s čimer se bo izenačil na vrhu z legendami Belgijcem Eddyjem Merckxom, Špancem Miguelom Indurainom ter Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Hinaultom.