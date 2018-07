Nadzor na avstrijski meji z Nemčijo in Italijo bo tako v veljavi od 9. do 13. julija ter od 17. do 21. septembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Nadzor bo v tem času veljal tudi za prelaz Brenner na avstrijsko-italijanski meji, ki je priljubljen pri turistih.

Povod za uvedbo časovno omejenega nadzora na avstrijski meji z Nemčijo in Italijo sta srečanje notranjih ministrov držav članic Evropske unije, ki bo 12. in 13. julija v Innsbrucku, ter vrh predsednikov držav in vlad držav članic EU 20. septembra v Salzburgu.