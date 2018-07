Odgovor: Vožnja soseda čez vaše zemljišče predstavlja motilno ravnanje. Na podlagi vašega opisa domnevam, da gre za protipravno ravnanje, torej da gre za vožnjo čez zemljišče brez kakršne koli pravne podlage oziroma upravičenja (služnostne pravice …), zato smete vložiti tožbo zaradi motenja posesti oziroma motenjsko tožbo.

Sodišče bo na podlagi ugotovljenih motenj prepovedalo sosedu nadaljnjo vožnjo s traktorjem čez vaše zemljišče in sprejelo morebitne druge ukrepe za varstvo pred nadaljnjim motenjem. Pomembno je, da sodno varstvo zahtevate v roku 30 dni od dneva, ko ste izvedeli za motilna ravnanja (ker gre za ponavljajoče se motnje, teče rok za vložitev tožbe od zadnjega motilnega ravnanja naprej) in za osebo, ki jih izvaja, vendar najpozneje v roku enega leta, odkar je sosed začel voziti čez vaše zemljišče.

Vprašanje: Veje sosedovega drevesa so se razrasle na mojo parcelo na delu dovozne poti, ki se priključi glavni cesti. Vključevanje na glavno cesto je postalo nevarno, saj se ne vidi prihajajočih vozil na glavni cesti. Ali lahko veje porežem sam?

Odgovor: SPZ določa posebno obliko samopomoči, ko lahko lastnik nepremičnine odstrani in si prilasti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine, vključno s koreninami, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo, vendar le pod pogojem, da tega najprej na opozorilo ne stori sosed. Najprej morate pozvati soseda, da odstrani moteče veje, ki segajo v zračni prostor vaše nepremičnine, in šele če tega ne bo storil sam, smete sami porezati moteče veje. Gre za posebno obliko samopomoči, do katere ste upravičeni (če nista možnosti njene izrabe s sosedom izrecno izključila s pogodbo), posebej je izključena njena uporaba z zakonom le v primeru gozdnih meja.

Poleg posebne oblike obstaja še splošna oblika samopomoči, ki je določena kot pravica samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti posest ali jo odvzame, pod pogojem, da obstaja neposredna nevarnost in je samopomoč takojšnja in nujna ter da oblika samopomoči ustreza okoliščinam in ni prekomerna (ko se nekdo protipravno oziroma brez pravne podlage vseli v vaše stanovanje …).

Mag. Boštjan J. Turk