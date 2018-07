Nielsen ugotavlja, da si je prenose 48 tekem v predtekmovalnih skupinah na svetovnem prvenstvu v Rusiji doslej ogledalo 42 odstotkov Američanov manj kot pa si jih je ogledalo pred štirimi leti v Braziliji oziroma skupaj povprečno 2,069 milijona gledalcev na tekmo. Letos je celo za 15 odstotkov manj ogledov kot leta 2010, ko so žogo brcali po Južni Afriki.

Čas prenosov letošnjih tekem je ugodnejši od tistega v Južni Afriki in precej manj ugoden od tistega v Braziliji. Ruske tekme so na ogled ob deseti uri zjutraj in ob dveh popoldne po vzhodno-ameriškem času. Ugodno v tem primeru pomeni čas, ko je mogoče tekme gledati v tako imenovanih športnih in drugih barih, česar pa Nielsen ni docela razdelal.

V mestu New York namreč letos ni opaziti manj navdušenja nad nogometom kot na prejšnjih svetovnih prvenstvih. Znani nogometni bari, kot je Legends pri Empire State Buildingu so nabito polni za vsako tekmo, razlika je le v tem kakšne drese nosijo navijači posameznih reprezentanc. V času svetovnega prvenstva ima vsaka newyorška gostilna najmanj en televizor s prenosom tekme, sicer sameva in prešteva izgubo.