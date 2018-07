V četrtek dopoldne bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in tudi močnejšimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo še posamezne plohe.