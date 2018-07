Kot so za STA povedali na Darsu, bi morale biti na Torovem na gorenjski avtocesti do konca tega meseca odstranjene vse zapore z vozišča, nato pa bodo predvidoma do sredine septembra potekala še dela izven vozišča.

Do sredine avgusta morajo biti odstranjene vse zapore z vozišča na cestninski postaji Log na primorski avtocesti. Po odstranitvi vseh zapor, v času, ko se bo na območju današnje upravne stavbe cestninske postaje urejal plato za namen nadaljnje uporabe tega območja, bo omejitev hitrosti verjetno 100 kilometrov na uro. Ko bodo dela v celoti zaključena, predvidoma konec septembra, pa bo vzpostavljena omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro.

Pripravljalna dela za odstranitev stranske cestninske postaje Unec na primorski avtocesti so stekla v ponedeljek, predvidoma od sobote ob 5. ure do ponedeljka, 16. julija, do 4. ure pa bo potrebna sedemdnevna popolna zapora priključka v obe smeri za vse kategorije vozil. V času zapored priključka se bo promet vodil od priključka Unec proti Planini in nato proti Postojni in Logatcu nazaj na avtocesto. Za pristop do Unca se bosta uporabljala izvoza Postojna in Logatec.

Med 16. julijem in 3. avgustom bodo dela potekala na cestninski postaji Logatec vključno s celotnim voziščem na priključku do industrijske cone. Med 6. in 25. avgustom bodo odstranjevali cestninsko postajo Vrhnika, rušenje cestninske postaje Nanos, vključno s preplastitvijo vozišča, pa je predvideno v septembru, torej po zaključku turistične sezone. Na cestninski postaji Hrušica na gorenjski avtocesti so dela predvidena v juliju, po navedbah Darsa pa ne bodo vplivala na pomet. Cestninsko postajo Dane na primorski avtocesti bodo preurejali predvidoma v septembru.