Še neidentificirana žensko in moškega, stara od štirideset do petdeset let, so v stanovanju v mestecu Amesbury, ki je od Salisburyja, kraja zastrupitve Sergeja in Julije Skripal, oddaljen samo dobrih dvanajst kilometrov, našli že v soboto, a je to policija javnosti sporočila šele danes, ko je hkrati sprožila veliko policijsko operacijo. V pomoč je poklicala tudi protiteroristični oddelek Scotland Yarda.

Podobno kot v primeru očeta in hčerke Skripal, ki so ju našli nezavestna na klopi parka, so tudi pri tem paru sprva mislili, da sta izgubila zavest zaradi uživanja verjetno kontaminiranih mamil. Po dodatnih testih v bolnišnici, v kateri se zdravniki bojujejo za njuni življenji, si je policija očitno premislila. Po neuradnih trditvah ocenjuje, da sta bila zastrupljena s »skrivnostno snovjo«. Nekdanji ruski vojaški vohun Sergej Skripal in njegova hči Julija sta se marca letos zastrupila z vojaškim živčnim plinom novičok, ki naj bi bil ruskega izvora. Britanska vlada je brez konkretnih dokazov za zastrupitev obtožila ruske oblasti, ki to še vedno odločno zanikajo.

Predstavnik vlade v Londonu, kjer se je sestala Cobra (vladni odbor za nujne primere), je dejal, da »ta primer obravnavajo zelo resno«, pa tudi, da je za zdaj premalo informacij, da bi vedeli, kaj se je temu paru zgodilo. S preiskovalci naj bi sodeloval tudi skrivnostni vojaški laboratorij Porton Down, ki je blizu. Ravno v tem laboratoriju so ugotovili, da sta bila Sergej in Julija Skripal zastrupljena z novičokom.

Policija je vrsto lokacij ne samo v Amesburyju, ampak tudi v Salisburyju ogradila in prepovedala dostop do njih. To naj bi bile lokacije, na katerih naj bi se zadrževal ta par. Med njimi je cerkev v bližini hiše, v kateri stanujeta. Obvestila policije so spreminjajoča. Po enem od njih še ni jasno, ali sta bila morda žrtvi kriminala. Po drugem ne izključuje ničesar. Čeprav vse kaže na zastrupitev, strupene snovi še niso identificirali. Policija ne izključuje možnosti, da sta bila po nesreči izpostavljena »vsakdanji strupeni kemični snovi ali nečemu v okolju«.

Zbegani sosedje in policijska akcija »po učbenikih«

Ljudje, ki živijo v sosedstvu hiše, v kateri je par imel stanovanje, pravijo, da jim policija ni povedala še ničesar. Pa tudi, da na videz poznajo par, ki se jim je »zdel v redu«. Ko so se v soboto pred to hišo pojavili rešilci, policijski in gasilski avtomobili in so vanjo vstopili možje v zelenih zaščitnih oblekah, so mislili, da gre za puščanje plina, ker so sočasno izklopili elektriko.

V zdaj ograjeni cerkvi se spomnijo, da jo je par obiskal v soboto. Pravijo tudi, da nihče drug, ki je bil v cerkvi, nima zdravstvenih problemov.

Najbolj neverjetno pa se zdi, da so britanski mediji postali pozorni na dogajanje v Amesburyju šele danes, čeprav je bil mir tega običajno zaspanega mesteca porušen že v soboto okrog pol sedmih zvečer. Dve uri in pol kasneje je bilo spet vse mirno – do danes, ko je policija ogradila hišo, v kateri ima par stanovanje. Nekateri ob vsem dogajanju ocenjujejo, da gre za pretirano policijsko reakcijo, policija pa odgovarja, da je bila njena reakcija »precej učbeniška«.