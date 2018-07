Moškega in žensko, stara okoli 40 let, zdravijo zaradi domnevne izpostavljenosti neznani snovi, je dodala policija, ki je dogodek označila za »hujši incident«.

Dvojico so sicer našli že minulo soboto nezavestna v neki hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja. Sprva so sicer domnevali, da je šlo za predoziranje z drogami, dodaja AFP. »Zdaj izvajamo dodatna testiranja, da bi ugotovili, katera substanca je povzročila zastrupitev, in puščamo odprte možnosti tudi glede okoliščin tega incidenta,« je sporočila policija iz Wiltshira.

Zdravje širše javnosti ni ogroženo

Okrog območij, ki sta jih moški in ženska obiskala pred zastrupitvijo, so vzpostavili varnostne kordone, v Amesburyju in Salisburyju pa so okrepili prisotnost varnostnih sil. Po mnenju policije sicer niso zaznali, da bi bilo ogroženo zdravje širše javnosti, »bodo pa morebitno ogroženost še naprej ocenjevali«.

Nekdanji dvojni agent Skripal in njegova hči Julija sta 4. marca letos obležala v kritičnem stanju v Salisburyju po obisku restavracije. Kasneje so ugotovili, da sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok. Po dolgem zdravljenju so oba odpustili iz bolnišnice.

Za njuno zastrupitev so obtožili Rusijo, kar pa ta zanika.