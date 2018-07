Gasilci so ugotovili, da je bilo v objektu v času dogodka 31 ljudi. Objekt in okolico so pregledali s termovizijsko kamero in detektorjem za zaznavanje plina. Objekt je do nadaljnjega neprimeren za bivanje.

Stanovalci so prespali v šotoru, postavljenem poleg objekta. Gasilci so šest ljudi, ki so se najverjetneje nadihali dima, odpeljali v zdravstveni dom, štirje med njimi pa so bili nato napoteni na zdravljenje v bolnišnico. Na kraju je bila prisotna tudi policija, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.