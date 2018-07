V naselju Razdrto je meteorna voda zalila kleti dveh stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Razdrto in Hruševje, ki so iz kleti izčrpali okoli 50 kubičnih metrov meteorne vode.

Meteorna voda pa glede na podatke uprave za zaščito in reševanje povzroča preglavice predvsem v ljubljanski občini, do sedaj je bilo črpanje vode, tudi zaradi dviga podtalnice in kanalizacijskih vod, potrebno na treh različnih lokacijah.

Poleg tega je drevo padlo na cesto Prevalje-Poljana v občini Prevalje, še piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih agencije za okolje bo tudi ponoči spremenljivo oblačno, še bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Krajevne plohe in nevihte se bodo ob oblačnem vremenu pojavljale tudi v sredo, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo po napovedih vremenoslovcev od 24 do 29 stopinj Celzija.