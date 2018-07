»Do ponedeljka bomo na vnovično odločitev nadzornega sveta Darsa glede soglasja za razpis za izbor izvajalca del za dokončanje mengeške obvoznice še počakali. In čeprav verjamemo, da bodo tokrat soglasje podali, že zdaj napovedujemo, da bomo v primeru zavrnitve skupaj s civilno pobudo takoj pripravili prometne zapore. Najprej v Mengšu, nato pa bomo v sodelovanju z župani Vodic, Komende in Trzina na isti dan in ob isti uri pripravili še skupne zapore v vseh treh občinah, kjer nas bremeni težki tovorni promet, ki bi ga morala že zdavnaj prevzeti povezovalna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice, katere del je tudi mengeška obvoznica,« je včeraj zagrozil župan občine Mengeš France Jerič.

Tudi odhajajoči minister za infrastrukturo Peter Gašperšič na včerajšnjem sestanku na občini Mengeš, ki so se ga udeležili vpletenih v gradnjo obvoznice, župani sosednjih občin, civilni pobudi Mengša in Vodic ter nekaj ogorčenih krajanov, si ne zna predstavljati, da nadzorni svet na naslednji seji 9. julija ne bi podal soglasja za javno naročilo za izbor izvajalca za dokončanje mengeške obvoznice, ki jo končujejo že sedem let. Zato na ministrstvu za infrastrukturo ne pripravljajo rezervnega scenarija. »Zaplet morajo rešiti na relaciji med upravo in nadzornim svetom. Mi smo upravi Darsa že nakazali možne rešitve,« je poudaril minister, ki je prepričan, da je manjkajoči del obvoznice ključen za prometno razbremenitev Mengša, na kar občani že vse predolgo čakajo.