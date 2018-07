Letos in lani je mogoče glasovati le za dolenjske ponudnike, prvo leto pa je akcija zajemala tudi območje Bele krajine ter Kočevsko in Ribniško. Največ glasov so namenili semiški slaščičarni Pri Nedžotu lastnika Gajurja Ljimanija, lani pa novomeški slaščičarni Pionir. »Z akcijo želimo na sproščen način predstaviti turistično destinacijo Dolenjska v malo drugačni luči, skozi priljubljeno 'dobrino', ki jo vsi poznamo,« pravi Simon Kovačič iz RC Novo mesto. Pojasni, da je na lestvici deset ponudnikov. »Lahko pa ljudje dodajo še kakšnega, ki se je morda pojavil na novo in mi še ne vemo zanj.« Z enega elektronskega naslova je mogoče glasovati le enkrat na dan. Prvi mesec glasovanje poteka za vse ponudnike, drugi mesec za pet najboljših. »Naš cilj je ponudnike spodbuditi, da bi razmišljali še bolj inovativno, dodali nove, izvirne okuse,« pravi Kovačič in dodaja, da slovenski sladoledi nasploh tudi v svetovnem merilu sodijo v sam vrh. Tako je lani na svetovni lestvici WorldIceCreamIndex največ glasov zbrala blejska Sladoglednica. Za prihodnje leto bodo po Kovačičevih besedah na svetovno glasovalno lestvico prijavili tudi zmagovalca Sladolenjske. ds