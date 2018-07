Alija Bašarja so pred mesecem dni aretirali na severu Iraka in ga prepeljali v Nemčijo. Tožilstvo v Wiesbadnu proti njemu vodi preiskavo zaradi umora in posilstva 14-letnice, sedaj pa še zaradi dvakratnega posilstva 11-letnice v begunskem namestitvenem centru.

Enkrat naj bi deklico posilil marca, drugič pa maja. Pri slednjem incidentu naj bi bil glede na izsledke preiskave prisoten tudi 14-letnik iz Afganistana, ki je bil do sedaj zaveden kot priča v primeru umora Susanne.

14-letnik je sedaj prav tako v preiskovalnem priporu, saj ga tudi sumijo, da je dvakrat posilil deklico. Policija je pojasnila, da ne gre za begunko, ampak nemško državljanko.