Območje je razdeljeno na dva dela: na zgornjem delu je 208 vrtičkov, ki merijo večino od 43 do 79 kvadratnih metrov, spodnji del pa sestavlja 50 vrtičkov, od katerih jih 40 meri 49 kvadratnih metrov, preostalih deset pa je velikih 72 kvadratnih metrov. Na občini zdaj v najem oddajajo še štiri vrtičke, ki so veliki od 55 do 65 kvadratnih metrov. Letni najem bo stal vsakega najemnika nekaj manj kot evro oziroma natančno 0,70 evra za kvadratni meter, k temu pa bodo morali izbrani vrtičkarji prišteti še nekaj denarja za obratovalne stroške in stroške upravnika. »Zakupne pogodbe se bodo sklepale s kandidati iz čakalne vrste vrtičkarskega območja Ježica po vrstnem redu,« so pojasnili na občini in ob tem dodali, da morajo imeti vsi kandidati, ki želijo najeti od občine vrtiček, stalno prebivališče na območju ljubljanske občine, obenem pa ne smejo biti lastniki kakršnega koli zemljišča, ki je primerno za pridelavo vrtnin.