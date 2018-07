Pred prvim nastopom na sodišču je Rotnika doletela še ena hišna preiskava

V petek bo na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča prvič sedel nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik. Obtožnica mu očita krajo dokumentov na Fursu in s tem preprečitev dokazovanja, ker so iz spisa izginili dokumenti, ki so izkazovali njegovo premoženjsko stanje. Medtem pa so policisti pri Rotniku opravili še eno hišno preiskavo.