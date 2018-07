Andrej Verlič, vodja upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib: Sodelovanje z lastniki bo eden težjih izzivov

Z letošnjim februarjem je javno podjetje Snaga vzpostavilo službo, ki bo v prihodnjih letih upravljala s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Strokovni vodja upravljanja je Andrej Verlič, ki je bil prej zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije in se je z območjem krajinskega parka tudi raziskovalno že veliko ukvarjal. Verlič je prav tako doktoriral na temo dejavnikov kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu na območju krajinskega parka. »Čutim močno spoštovanje do tega prostora in ljudi, ki so nam v preteklosti omogočili, da imamo tak park v mestu,« pravi Verlič.