Več kot tri tone kokaina v dveh dneh je na jadrnicah v Atlantskem oceanu zasegla britanska nacionalna organizacija za boj proti kriminalu (NCA) v sodelovanju s kolegi s Portugalske in Španije. Pri Azorskih otokih so prvega poletnega dne prijeli štiričlansko posadko jadrnice SY Oggi, na kateri so zasegli 1400 kilogramov kokaina, ki je bil skrit v lažnih rezervoarjih za gorivo. Dan pred tem pa so pri Kanarskih otokih prestregli jadrnico YS Pepper Souce, na kateri je tričlanska posadka poskusila iz Južne Amerike v Evropo pretihotapiti na enak način skritih 61 zavojčkov s 1850 kilogrami kokaina.

Mamila so bila namenjena prodaji v Veliki Britaniji in drugih evropskih državah. Na obeh plovilih je bil po en državljan Velike Britanije. Na SY Oggi sta bila še dva Hrvata in Nizozemec, na SY Pepper Souce pa tudi dva francoska državljana. Vseh sedem je končalo v priporih na Portugalskem in v Španiji zaradi suma tihotapljenja mamil, katerih vrednost je ocenjena na več deset milijonov evrov. V NCA izpostavljajo, da so vsi prijeti del transnacionalne zločinske organizacije, ki deluje na različnih koncih Evrope in Južne Amerike.

V priporu na Portugalskem sta 33- in 42-letnik z območja Zadra, ki sta že znana hrvaškim policistom zaradi kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem in prodajo mamil, je poročala Slobodna Dalmacija. Bila sta na jadrnici, ki je plula pod zastavo Britanskih deviških otokov. Mamila so tihotapili s Karibskih otokov v Veliko Britanijo, ko jih je južno od azorskega otoka Faial v Atlantskem oceanu ustavila portugalska policija. Po koncu preiskave bo jasno, kje bo potekalo sojenje Dalmatincema, ki sta se udeležila mednarodnih mamilarskih poslov.