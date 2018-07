Nova španska vlada je sprejela odločitev o premestitvi priprtih katalonskih politikov iz madridskih v katalonske zapore. Šest od devetih je že na poti. Gre za politično gesto pred prvim uradnim srečanjem novega socialističnega premierja Pedra Sancheza s katalonskim predsednikom Quimom Torro v ponedeljek, katerega namen je ublažiti politično napetost med Madridom in Barcelono in vzpostaviti politični dialog. Torra sicer predlaga, da je glavna tema pogovorov pravica Katalonije do samoodločbe, kar za Sancheza ne pride v poštev.

Premestitev se je začela včeraj dopoldne, ko je policijski konvoj iz državnega zapora pri Madridu odpeljal štiri nekdanje visoke funkcionarje katalonske vlade, in sicer podpredsednika Katalonije in prvaka stranke Esquerra Republicana (ERC) Oriola Junquerasa, ministra Raula Romevo ter predsednika organizacij Assemblea Nacional Catalana in Omnium Cultural, Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta. Aretirali so jih jeseni, obtoženi pa so upora, nepokorščine in malverzacije. Z drugim policijskim konvojem potujeta nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carmen Forcadell in ministrica Dolors Bassa, ki sta v priporu od marca.

Sanchez noče ponoviti Rajoyeve napake Potujejo skupaj z navadnimi zaporniki v posebnih avtobusih, opremljenih z individualnimi celicami. Moške naj bi še danes premestili v moderen katalonski zapor v Lledoners, 70 kilometrov od Barcelone. Ženski naj bi v Katalonijo prispeli jutri in bosta nameščeni v novejši zapor v mestu Figueres, kjer imajo zaporniki več svobode. Katalonska direkcija zaporov – katalonska vlada ima v zaporih na svojem ozemlju polna pooblastila – je sporočila, da bodo vsi priprti politiki obravnavani po ustaljenih postopkih. Špansko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da bodo v naslednjih dneh iz madridskega zapora premeščeni še preostali trije priprti ministri nekdanje katalonske vlade, to so Joaquim Forn, Jordi Turull in Josep Rull. Pred nekaj dnevi je generalni sekretar Katalonske socialistične stranke Miquel Iceta izjavil, da ne bi bilo napak, če bi jih po zaključeni preiskavi izpustili na prostost. Ob tem je jasno, da je odločitev za premestitev priprtih politikov prišla z vrha vlade. Za Sancheza je Katalonija prioritetna zadeva, saj noče ponoviti enake napake, ki jo je storila prejšnja desna vlada, s tem ko je dala prednost sodišču in ne političnim pogajanjem, in tudi zato, ker je z glasovi poslancev katalonskih nacionalističnih strank uspel z nezaupnico vladi premierja Mariana Rajoya. Stabilnost njegove vlade je tudi danes odvisna od podpore katalonskih in baskovskih nacionalistov v parlamentu.