V nogometnem svetu se v zadnjih letih obračajo neverjetne številke. Ker gre za najbolj razširjeni šport na celotnem planetu, je tudi zanimanje med sponzorji ogromno. Predvsem za tiste, ki so v tej igri najboljši. Ker sponzorske pogodbe pri največjih zvezdnikih predstavljajo levji delež zaslužka, so največje svetovne korporacije tudi tiste, ki v ozadju velikokrat določajo, ali bo igralec igral ali ne. Tak primer je Luka Modrić, ki je na tekmi proti Islandiji moral igrati vsaj en polčas zaradi zahteve opremljevalca Nike, čeprav tekma za Hrvaško praktično ni več odločala o ničemer. Podobno sodnik na tekmi med Iranom in Portugalsko Cristianu Ronaldu ni pokazal upravičenega rdečega kartona, saj bi se gledanost tekme v osmini finala med Urugvajem in Portugalsko brez glavnega zvezdnika močno zmanjšala, zaslužek za sponzorje pa bi bil posledično manjši.

Pri večini nogometnih navdušencev na vprašanje, kdo je trenutno najboljši igralec na svetu, lahko pričakujemo zgolj dva odgovora – Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo. Dobitnika zadnjih desetih zlatih žog (vsak jih ima po pet) podirata rekord za rekordom in drug drugega potiskata čez meje mogočega. Nič drugače ni niti pri njunih zaslužkih. S plačilom, ki ga na račun Argentinca oziroma Portugalca tedensko nakazujeta Barcelona oziroma Real Madrid, sta daleč pred ostalimi. Messi je po podatkih revije Forbes za leto 2017 s plačo in dodatnimi bonusi zaslužil 53 milijonov dolarjev, še pet več pa jih je v žep pospravil njegov največji rival Ronaldo. Da sta pri tem podatku daleč pred vsemi, nam pove podatek, da je tretji Neymar v Parizu lani zaslužil »le« petnajst milijonov dolarjev. A za vse je to le del njihovega letnega finančnega priliva – pomembno vsoto dodajo še sponzorji.

Rivalstvo tudi na sponzorskem področju Tudi pri sponzorskih zaslužkih je Brazilec Neymar prepričljivo na tretjem mestu. Z oglaševanjem Gilleta, Panasonica, Nika in Red Bulla šestindvajsetletnik letno zasluži dvaindvajset milijonov evrov, njegov končni dohodek skupaj s plačo pa je lani znašal 37 milijonov ameriških dolarjev. Za mnoge nepredstavljiva številka, zanj v primerjavi z Ronaldom in Messijem samo drobiž. Glavna zvezdnika nogometne igre sta namreč samo s sponzorskimi pogodbami v lanskem letu zaslužila 27 (Messi) in 35 (Ronaldo) ameriških dolarjev. Zanimiv je tudi njun nabor najrazličnejših svetovnih korporacij. Argentinec je na eni strani povezan s kanadskim gigantom pri proizvajanju videoigric Electronic Arts Sports, Portugalca na drugi strani finančno podpira japonski Konami s podobnimi proizvodi. Messi je povezan s šamponi Head and Shoulders, za Ronaldovo pričesko skrbi podjetje Clear. Očitno tudi pri sponzorjih med njima vlada rivalstvo. Oba sta podpisala dosmrtno pogodbo s proizvajalcem športnih oblačil in obutve – Messi z Adidasom (vrednost ni razkrita), Ronaldo pa z Nikom v višini milijarde evrov. A pri izbiri oblek morata biti zelo previdna, saj imata njuna kluba podpisano pogodbo prav z nasprotnim opremljevalcem – Barcelona z Nikom in Real Madrid z Adidasom.