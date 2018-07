Zadnja leta se pojavlja vse več idej, kako bi vrtičkarstvo in pridelava hrane lahko prišla v mesto. Pri tem ne mislimo le na mestne vrtičke, temveč na tehnološke inovativne rešitve, kako bi lahko urbana pridelava hrane bila videti v prihodnosti. Tudi v naši okolici so že mestne »kmetije« v stanovanjih, ki za gojenje zelenjave uporabljajo akvaponičen način gojenja ob pomoči s hranili obogatene vode in rib, ki jo čistijo. Mnogi so namreč prepričani, da bodo prihodnost pridelovanja hrane za mestno prebivalstvo prav urbane akvaponične kmetije. S tem bi mesta postala bolj samozadostna.

Modularni akvaponični sistem

Prav to je bilo eno od vodil londonskega arhitekturnega biroja Flanagan Lawrence, v katerem dela tudi slovenski arhitekt Luka Melon, da so se lotili razvoja modularnega akvaponičnega sistema, ki se lahko namesti na fasade industrijskih stavb. »Izvor projekta je podatek o porabi in proizvodnji hrane v Veliki Britaniji. Trenutno uvozimo preveč hrane in tako zaradi osnovnega sadja in zelenjave ustvarjamo prevelik in popolnoma nepotreben ogljični odtis,« je razlog za razvoj projekta opisal Paul Bavister, vodja oddelka za razvoj in raziskave londonskega arhitekturnega biroja. Ob tem so res neverjetni podatki o uvozu hrane v Veliko Britanijo. Pet velikih podjetij obvladuje 84 odstotkov britanskega trga prodaje sadja in zelenjave. Zaradi te v državi na leto nastane 5,2 milijona ton odpadne embalaže, saj je vse, kar je uvoženo, v trgovinah seveda lepo zapakirano. Kar 40 odstotkov te embalaže ni mogoče reciklirati.

»Vsaj pri osnovni zelenjavi in sadju bi morali biti samozadostni. Toda to bi imelo velik vpliv na našo prst in biodiverziteto, zato je treba razmišljati o alternativah,« je razložil Paul Bavister. Ob tem je dodal, da mora Velika Britanija do leta 2050 za 70 odstotkov znižati državni ogljični odtis, od katerega se zdaj skoraj 30 odstotkov nanaša le na proizvodnjo hrane. »Ti problemi pa se ne nanašajo le na Veliko Britanijo. Vse države imajo ali pa bodo imele podobne težave, zato je vnos kmetijstva v urbana okolja nujen korak v evoluciji urbanih okolij,« je opozoril strokovnjak. Če ob tem pomislimo še na naraščajoče število prebivalcev in vse večje povpraševanje po hrani, se lahko le vprašamo, kaj to pomeni za ruralno okolje, kakšen vpliv bo to imelo na kmetijsko okolje. »Vnos kmetijstva v urbano okolje in integriranje pridelave hrane v bivalne strukture lahko v prihodnosti olajša varovanje okolja v ruralnih območjih. Morebiti lahko z integriranjem pridelave hrane v mesta regeneriramo nekatere zdaj zelo obremenjene kmetijske površine,« razmišlja arhitekt.