Začetnih 15 minut je minilo v znamenju švicarske posesti in švedskih priložnosti. Prva se je Skandinavcem ponudila v 8. minuti, ko je po domiselni akciji žogo v kazenskem prostoru prejel Marcus Berg, ki pa je žogo iz dobrega položaja poslal na tribuno. Le pol minute kasneje sta hitro sledili še dve zaporedni švedski priložnosti, enkrat so Švicarji blokirali, drugič pa je bil Albin Ekdal z roba šestnajsterca nenatančen.

Sledilo je mirnejše obdobje, ekipi sta bolj ali manj čakali na morebitne napake nasprotnika. V taktičnem smislu so bili v prednosti Švedi, ki so uspeli zajeziti hitre švicarske napade, s tem ko so od igre odrezali vezista Xherdana Shaqirija, v napadu pa igrali bistveno bolj povezano.

O četrfinalistu je odločil avtogol

V 28. minuti so bili recimo Švedi po izredno nevarnem voleju Berga zelo blizu vodstva, a se je z odlično parado izkazal Yann Sommer (0:0). Deset minut kasneje sta na drugi strani igrišča kombinirala Steven Zuber in Blerim Džemaili, ki je sprožil močan strel čez gol. Zadnje minute polčasa so bile znova precej vroče, a do spremembe rezultata ob nezbranosti pri zaključkih ni prišlo.

Nadaljevanje ni bilo bistveno drugačno kot prvi del, Švicarji so imeli še naprej krepko večjo posest, vendar so bili švedski napadalci bistveno bolj razigrani. Prvi zadetek in vodstvo Švedov smo videli v 66. minuti, zatem ko je na robu kazenskega prostora preigraval Emil Forsberg. Njegov poizkus je skušal blokirati Akanji, ki je strel nesrečno preusmeril v lastno mrežo (1:0).

Švicarji so tako rekoč takoj začeli z resnejšimi napadi, na začetku 80. minute je po desetem kotu do strela z glavo prišel rezervist Breel Embolo, pred golovo črto je počistil Forsberg. Naposled je Švici po seriji polpriložnosti zmanjkalo časa, kar pomeni, da še naprej vse od leta 1994 niso uspeli premagati švedske zasedbe. Ta bo na svojega tekmeca v četrtfinalu morala počakati do konca tekme med Anglijo in Kolumbijo, ki se bo začela ob 20. uri.

Švica : Švedska