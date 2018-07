Nova prorektorica za študijsko dejavnost bo postala Marina Tavčar Krajnc s s filozofske fakultete, na mestu prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost bo odslej Zoran Ren s strojne fakultete, na mestu prorektorja za prenos znanja pa bo Urban Bren s fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve bo postala Janja Hojnik s pravne fakultete, Miralem Hadžiselimović s fakultete za energetiko pa bo prorektor za infrastrukturo. Vsi bodoči prorektorji so se po seji senata že sestali z rektorjem Zdravkom Kačičem, ki jih je tudi imenoval, in bodo tako predvidoma s 4. julijem že nastopili svoj mandat.

Po odhodu Tičarja so se danes s svojih položajev poslovili Nataša Vaupotič, Niko Samec, Žan Jan Oplotnik, Jernej Turk, Marko Jesenšek in Maja Žibret, medtem ko bo dosedanja prorektorica za razvoj kakovosti Lučka Lorber mandat obdržala še do konca leta.