Neurje s točo, ki je pred mesecem dni prizadelo jugovzhodni del Slovenije, je še posebej veliko škode povzročilo v Črnomlju in njegovi okolici. Zavarovalnica Sava, v katero so se se novembra 2016 združile Zavarovalnica Maribor, zavarovalnica Tilia ter dve hrvaški zavarovalnici skupine Sava Re, ima v tem delu Slovenije razmeroma visok tržni delež.

En petmilijonski dogodek je že vključen v načrt čistega dobička skupine Sava Re za leto 2018, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Save Re. Če ne bo dodatnih škodnih dogodkov podobne velikosti, je načrt skupine za leto 2018 še vedno dosegljiv, so dodali. Za letos so sicer predvideli za vsaj 20 odstotkov višji dobiček od leta 2017, ko ga je bilo za nekaj več kot 31 milijonov evrov.

Medtem se odpravljanje posledic škode, ki jo je 8. junija v Beli krajini povzročilo hudo neurje z debelo točo, nadaljuje. Poškodovanih je približno 1300 objektov, samo v najbolj prizadeti črnomaljski občini je nastalo za več kot 20 milijonov evrov škode.

Zavarovalnice škode iz naravnih nesreč obravnavajo prednostno in na teren so takoj poslale okrepljene ekipe cenilcev, da bi popisali nastalo škodo. V vseh sicer pravijo, da s prijavo škode ni treba hiteti, v vseh pa so že kmalu po dogodku začeli z izplačevanjem odškodnin.

V skladu z zakonodajo lahko pri odpravljanju posledic hujših naravnih nesreč pomaga tudi država. Vlada takšno pomoč potrdi, če škoda presega 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, o čemer odloča potem, ko Uprava RS za zaščito in reševanje pripravi končno oceno škode. Tokratno poročilo naj bi bilo pripravljeno do 6. julija. Pri tem pa lahko na pomoč države računajo tudi tisti, ki imajo objekte zavarovane.