Novico o ugrabitvi je po poročanju časnika The Guardian Mikel prejel med vožnjo na stadion v St. Petersburgu, kjer so se nigerijski nogometaši pomerili z izbrano vrsto Argentine. Kapetana je poklical eden od članov družine in mu naročil, naj vzpostavi stik z ugrabitelji. Ti so od Mikla zahtevali odkupnino.

Mikel je za časnik povedal, da novice o ugrabitvi ni mogel deliti z nikomer v nigerijski nogometni zvezi, saj pred obračunom ni želel vnašati nemira v reprezentanco, hkrati pa je podvomil v svoje zmožnosti za nastop.

Argentina je Nigerijo porazila z 2:1, rezultat 1:1 pa bi v izločilne boje popeljal nigerijsko reprezentance. »Igral sem medtem ko je bil oče v rokah banditov,« je dejal nigerijski kapetan in dodal, da je moral za 90. minut potlačiti travmo. »Klic sem opravil štiri ure pred začetnim žvižgom,« je pojasnil.