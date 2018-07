Nemški mediji so že takoj po izpadu v skupinskem delu namigovali, da bo Löw najverjetneje ostal na klopi Nemčije, saj mu je zveza podelila večletni mandat z željo, da oblikuje novo generacijo nogometašev. Nemški nogometaši so sicer v Rusiji osvojili zadnje mesto v svoji predtekmovalni skupini za Švedsko, Mehiko in Južno Korejo.

Oseminpetdesetletni strateg je nemško reprezentanco prevzel daljnega leta 2006 in jo v tem času popeljal do naslova svetovnih prvakov leta 2014, lani pa do zmage v pokalu konfederacij. Na ostalih štirih velikih tekmovanjih v njegovi eri se je Nemčija vselej uvrstila najmanj v polfinale.