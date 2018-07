Policija preiskuje smrt 17 novorojenčkov na oddelku za neonatologijo v obdobju med marcem 2015 in julijem 2016, v preiskavo pa je zajetih še 15 primerov kolapsov, ki niso bili usodni.

Policija ni želela razkriti, kakšno delo je v bolnišnici opravljala aretirana ženska, tiskovni predstavnik bolnišnice pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali je bil kdo od zaposlenih suspendiran.

Inšpektor Paul Hughes je povedal, da je bila preiskava zelo kompleksna in zelo občutljiva. Preiskovalci so po njegovih besedah naredili vse, da bi ugotovili, kaj je vodilo do smrti in kolapsov teh dojenčkov.