Britansko podjetje Cambridge Analytica je pridobljene podatke o ameriških volivcih izkoristilo za potrebe predvolilne kampanje Donalda Trumpa leta 2016. Facebook je že leta 2015 vedel, da je podjetje izkoristilo zasebne podatke uporabnikov facebooka za ustvarjanje profilov o 71 milijonih ameriških volivcev za potrebe Trumpove kampanje. Facebook tega ni razkril vse do marca letos na predvečer prvih medijskih objav o zadevi.

Poleg pravosodnega ministrstva in FBI sedaj pri preiskavi sodelujeta tudi Zvezna komisija za trgovino (FTC) ter Komisija za vrednostne papirje in borzo. Vprašanja preiskovalcev se osredotočajo na to, kaj natančno so odgovorni pri Facebooku vedeli pred tremi leti in na nasprotja v izjavah odgovornih, npr. ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga pred kongresom in kasneje.

Facebook je za Washington Post potrdil, da so prejeli vprašanja preiskovalcev in zagotovil, da sodeluje tako z ameriškimi kot tudi britanskimi in drugimi agencijami. Cambridge Analytica vse od razkritja škandala več ne obstaja.