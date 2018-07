Horvat je spomnil, da se NSi pogovarja tako z Janšo kot tudi s predsednikom drugouvrščene LMŠ Marjanom Šarcem, pri čemer se je strinjal s predsednikom Pahorjem, da je treba spoštovati voljo ljudi in da bi bilo najbolj logično, da se mandat za sestavo vlade podeli relativnemu zmagovalcu.

"Kar zadeva pogajanja, se pogajamo z obema in verjamem, da se bo po teh pogovorih, včerajšnjih in današnjih, dinamika pogajanj povečala," je dejal in dodal, da so "ta trenutek glede vsebine bližje relativnemu zmagovalcu kot Šarcu".

Večkrat je poudaril, da pričakujejo, da se bodo pogajanja pospešila in bodo lahko čim prej ugotovili, ali so vsebinsko blizu in ali bo možno program NSi v čim večji meri realizirati.

Za NSi je namreč ključno dvoje, in sicer da si s koalicijskimi partnerji ustvarijo zaupanje in da imajo zagotovila v koalicijski pogodbi, da se bo njihov program dejansko v maksimalni možni meri realiziral skozi mandat, je pojasnil vodja poslancev NSi.

Na vprašanje, komu bo uspelo sestaviti koalicijo, Janši ali Šarcu, po Horvatovih besedah danes še ni mogoče odgovoriti. "Smo dejansko tako na eni kot na drugi strani na samem začetku," je dejal.

Na vprašanje, ali bodo v stranki izvedli referendum o vstopu v bodočo koalicijo, pa je odvrnil, da bodo o tem odločili organi stranke, izvršilni odbor in svet stranke. Če referendum bo, pa bo pred podpisom koalicijske pogodbe.