Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, v Vipavski dolini in na Krasu dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, pogostejše in verjetnejše bodo sredi dneva in popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek dopoldne bo precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Soparno bo. V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.