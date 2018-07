Tožilstvo je Kanglerju očitalo, da je za zaposlitev Astrid Bah na stanovanjskem skladu v letu 2009 izkoristil svoj vpliv na direktorico Vindiš Furmanovo, da je preko zvez zaposlila strankarsko kolegico iz SLS, in poskrbel za to, da ji je sklad poravnal šolnino za podiplomski študij za nazaj.

V zahtevi za varstvo zakonitosti je Kangler med drugim problematiziral to, da preiskovalni sodnik Janez Žirovnik zoper njega ne bi smel podpisati odredbe za izvajanje prikritih ukrepov, ker je med njima v času, ko je Žirovnik še služboval v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), Kangler pa je bil predsednik parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami, prihajalo do nesoglasij. Tudi na sojenju v zadevi Astrid Bah je Kangler sodišču predlagal, naj v zvezi s tem zaslišijo sodnika Žirovnika pa tudi nekdanja poslanca Rudolfa Mogeta in Jožeta Jerovška, a je sodnica Alenka Golčer, tako kot že več sodnikov pred njo, predlog zavrnila kot neutemeljen.

Vrhovni sodniki pa so po poročanju Večera presodili, da je mariborsko sodišče Kanglerju s tem, ko ni dovolilo zaslišanja sodnika in bivših poslancev, kršilo pravico do izvajanja dokazov v njegovo korist. Po podatkih Večera je to samo eden od razlogov, zakaj je sodba padla.