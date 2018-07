Sodišče v Newcastlu ga je maja spoznalo za krivega, ker je prikrival spolne zlorabe štirih ministrantov s strani zloglasnega pedofilskega duhovnika Jamesa Fletcherja v odročnem kraju v Novem Južnem Walesu.

Isto sodišče ga je danes obsodilo na leto dni zapora, pri čemer bo lahko zapor predčasno zapustil po šestih mesecih. Najvišja zagrožena kazen je sicer dve leti zapora.

Sodnik Robert Stone je ob tem dejal, da Wilson »ni pokazal kesanja«. »Kazen ne more biti pogojna,"«je povedal in dodal, da sta edini možnosti običajen ali hišni zapor. To, ali bo moral v zapor ali bo lahko v kazen prestajal doma, bodo preučili do 14. avgusta. Wilson ima sicer zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni.