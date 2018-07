Po osmih letih od prvih idejnih rešitev je korporacija Hidria v Tolminu začela serijsko proizvodnjo inovativne svečke za hladen zagon dizelskega motorja s senzorjem tlaka. Ta dizelskim motorjem napoveduje čistejšo in bolj zeleno prihodnost in s tem tudi daljši obstanek na trgu. Mednarodno nagrajeno inovacijo, ki porabo goriva in izpuste emisij v dizelskih motorjih znižuje za do 30 odstotkov, bodo v svoje motorje vgrajevali največji globalni proizvajalci dizelskih vozil, med njimi tudi skupina Volkswagen.

»Rešitev je trenutno svetovna prebojna inovacija,« je ob včerajšnjem uradnem zagonu linije dejala evropska komisarka za promet Violeta Bulc, predsednik poslovodnega odbora korporacije Hidria Iztok Seljak pa dodal, da jim je v težki konkurenci to uspelo zaradi zdrave ravni ambicij.

Osem let in 30 milijonov evrov za razvoj

»To ni samo žarilna svečka, temveč obenem tudi merilnik tlaka v sistemu. S tem znižujemo in optimiziramo izgorevanje, porabimo manj goriva in proizvedemo manj emisij ogljikovega dioksida. Po drugi strani je izgorevanje boljše, zaradi česar nastaja manj dušikovih oksidov. Ta vozila so tako skladna z evropskimi okoljskimi regulativami, tudi s tistimi, ki bodo šele začele veljati,« bistvo inovativne rešitve pojasnjuje vodja Hidriine ekipe v Tolminu Rudi Kragelj. V Hidrii ocenjujejo, da so v razvoj svečke poleg osmih let dela vložili tudi 30 milijonov evrov sredstev, polovico v predrazvoj in razvoj, polovico pa v visokotehnološko proizvodno linijo. Za razvoj svečke je skrbelo okrog 30 Hidriinih in zunanjih strokovnjakov.

Izvozno naravnana Hidria, ki 72 odstotkov proizvodnje nameni avtomobilski industriji, s svečko konkurira številnim tekmecem, tudi Boschu. »Izdelek je zaščiten z več kot 15 patenti in to nam tudi daje zagotovilo, da bomo na trgu obstali,« meni Kragelj. Poleg tega so celotno proizvodno linijo izdelali sami in s tem preprečili uhajanje znanja h konkurenci. Do leta 2024 naj bi jim prodaja omenjenih svečk navrgla za 100 milijonov evrov prihodkov. Letno bodo lahko proizvedli milijon tovrstnih svečk, prve so že vgrajene v nekatere motorje vozil iz skupine Volkswagen. »Vgradnja se bo serijsko začela v popolnoma nove dvolitrske dizelske motorje v vozilih audi, v naslednjih letih pa bo ta tehnologija razširjena na celotno paleto vozil, torej od škode, seata, audija do volkswagna,« pojasnjuje Seljak.