Na okrogli mizi o reševanju problematike drog v prestolnici

Na okrogli mizi o spopadanju z nedovoljenimi drogami v Ljubljani so skušali osvetliti različne vidike te problematike. Ugotovili so, da je največji problem koncentracija odvisnikov na določenih lokacijah. Zavzeli so se za celovit program reševanja. Za to pa je treba veliko politične volje, sodelovanje strokovnjakov in civilne družbe, so opozorili.