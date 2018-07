Danes mineva natanko deset let od najhujše nesreče na vodi v zgodovini Slovenije. Tedanji sevniški župan Kristijan Janc je povabil predstavnike sevniške in krške občine ter druge posameznike, ki so bili kakor koli vpeti v projekt gradnje hidroelektrarne Arto-Blanca, da se s kanuji še zadnjič spustijo po naravni strugi Save, preden jo ujamejo v pregrado hidroelektrarne. Vabilo, ki ga je naslovil Zadnji spust po reki Savi, se je 3. julija 2008 popoldne za 13 udeležencev od 31 tragično sprevrgel v njihov zadnji spust v življenju. V spomin na tragično preminule žrtve, med katerimi je bil tudi župan Janc, se bodo danes popoldne ob spominskem znamenju pri HE Blanca predstavniki občine, pa tudi svojci in prijatelji umrlih, poklonili s položitvijo cvetja in prižigom sveč.

Na petnajstkilometrsko pot od Boštanja do Brestanice, ki naj bi jo preveslali v dveh in pol do treh urah, so se podali štirje kanuji s 27 ljudmi ter spremljevalni gasilski čoln s štirimi ljudmi. Kmalu po izplutju je eden od čolnov trčil v steber mostu, tako je šest udeležencev pot nadaljevalo po kopnem. Preostali so veslali naprej in po osmih kilometrih prispeli do blanške hidroelektrarne, ki so jo še gradili. Kljub opozorilom družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), da spust po naravni strugi Save ni več možen, spust čez prelivna polja pa so udeležencem odločno odsvetovali, so se v dveh kanujih odločili, da vendarle poskusijo.