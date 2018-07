V počitniškem Eko resortu Godič pod Veliko planino, kjer so lani postavili tudi največjo lovsko opazovalnico na svetu, gostov ne manjka. Trenutno so zasedeni okrog 80-odstotno, a bodo že sredi tega meseca zapolnili vse zmogljivosti, napoveduje direktor družbe Palmieri Matjaž Zorman.

Gostom ponujajo 25 lesenih hišk, od teh 16 s kuhinjo in kopalnico, ki lahko gostijo pet oseb, devet glamping hišk pa je za pare. Največ gostov v predsezoni je domačih, pridružujejo se jim gostje iz Hrvaške in Italije, v sezoni pa jih največ prihaja iz Nizozemske, Belgije, Hrvaške, Nemčije, Izraela, tudi Italije, Francije in še mnogih drugih držav.

»Najbolj jih navdušuje koncept resorta, ki temelji na preživljanju počitnic v tesnem stiku z naravo, občutek varnosti, lokacija, ki je odlično izhodišče za obisk ostalih destinacij v Sloveniji in možnost uporabe zelenjave z našega vrta,« našteva Zorman. Kot pravi, jih navdušujejo tudi različne aktivnosti, od kopanja do savnanja, navdušujejo jih zelene površine in bližina vode, pa »tudi pristen stik našega osebja z gosti, zaradi katerega se letos mnogi k nam na počitnice že vračajo«.

Veliki spektakel na stolpu Tudi največja lovsko opazovalnica jih navdušuje, se pohvali Zorman in doda, da jo s pridom izkoriščajo za turistične in različne ekskluzivne in svečane dogodke, od porok do romantičnih večerij. »Pripravljamo tudi veliki spektakel, ki bo povzdignil adrenalin po celem svetu,« v značilnem slogu napoveduje Zorman, ki je svetu že ponujal več odmevnih akcij, med drugim tudi s sanjsko službo pastirja. Kar zadeva vpis v knjigo rekordov, ki ga je napovedoval ob postavitvi največje lovske opazovalnice na svetu, pravi, da je bilo zaključno dejanje postopka odprtje stolpa, saj se je na lovsko opazovalnico povzpelo 212 ljudi. Nadaljnji potek je izključno v rokah Guinnessa, še pravi.

Stalni gostje tudi inšpektorji A največje lovske opazovalnice in Eko resorta ne obiskujejo le turisti, od vsega začetka jih namreč obiskujejo tudi inšpektorji, saj v resortu skoraj nič ni postavljeno v skladu s pravili oziroma dovoljenji, če ta sploh imajo. »Opazovalnico si je inšpekcija ogledala lani decembra in nas pozvala, da jim podamo soglasja,« pravi Zorman in napoveduje, da bo vse ostale postopke postavil v novo perspektivo spremenjen občinski prostorski načrt. »S postopkom sprememb prostorskega načrta je občina že začela, sklep je bil izdan aprila, potrdili so nam, da je območje Slovenija Eko resort v celoti zajeto v spremembe,« je dejal Zorman. Spomnimo, njihov toplar ni grajen v skladu z dovoljenji, glampingi in parkirišče stojijo na kmetijskem zemljišču. Inšpekcije jim dihajo za ovratnik tudi zaradi (ne)pomičnih tipskih hišic, štiri od teh stojijo v priobalnem zemljišču, tudi za rabo vode iz Kamniške Bistrice za zalivanje in polnjenje ribnika naj ne bi imeli ustreznih dovoljenj. Zato so jim inšpekcije izdale že nič koliko odločb, tudi za rušenje, a se vlagatelj na vse za zdaj uspešno pritožuje in njihove odločbe padajo kot domine.