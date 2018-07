Pitts sam sebi pravi tudi Abdur Raheem Rafeeq, ujeli pa so ga na podoben način, kot so ujeli večino nadobudnih ameriških teroristov po napadih Al Kaide v ZDA 11. septembra 2001. To je s pomočjo informatorja FBI, ki je z njim navezal prijateljske stike in sta skupaj razglabljala o terorizmu. Pitts je informatorju povedal, da bo napolnil vozilo z eksplozivom in se v sredo zapeljal v množico na paradi. Želel naj bi razstreliti vojake in njihove družinske člane.

Američana z dolgo kriminalno kartoteko so aretirali v nedeljo, ko je izrazil odločenost za napad. O tem, da bi imel vozilo in eksploziv, pa ni znanega nič. Pitts ni bil nikoli zares nevaren, saj je bil dovolj nepreviden, da je že več mesecev po spletu izražal podporo Al Kaidi in nasilne namene. FBI takšne objave spremlja in takšnim osebam pošlje osebo, ki izraža podobne poglede.