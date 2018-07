Lisa Bonanno, ZDA: Ulice so čudovito čiste. Prihajam iz Združenih držav Amerike, kjer je čisto drugače. Mislim, da so ljudje bolj vestni in čisti, ne mečejo odpadkov po tleh. In verjetno imate veliko osebja, ki čisti, ker imate tudi veliko turistov, ki niso najbolj čisti. Videla sem tudi nekaj ljudi, ki so sami od sebe pobrali odpadek, ki ga je nekdo drug vrgel na tla, kar se mi je zdelo preprosto neverjetno. To se pri nas ne bi nikoli zgodilo. (Foto: Matjaž Rušt)