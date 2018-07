Janez Janša: Črka j ni užitna

Da je bil Steve Jobs že za časa svojega življenja močna osebna blagovna znamka, ni prav nobenega dvoma. Da pa je ime »Steve Jobs« postalo zaščitena blagovna znamka, sta kmalu po njegovi smrti poskrbela Vincenzo in Giacomo Barbato, ki prihajata iz Arzana blizu Neaplja. Brata, modna oblikovalca, sta iskala ime, s katerim bi naredila preboj z linijami svojih oblačil iz džinsa, in zagotovo ga nista našla v Stevu Jobsu le zaradi njegove nepopustljive privrženosti kavbojkam. Zadeve sta se lotila sistematično in inteligentno. Najprej sta na svoje veliko presenečenje ugotovila, da Apple ni zaščitil imena Steve Jobs in da to ime sploh ni na seznamu zaščitenih blagovnih znamk. Potem sta oblikovala logotip, sestavljen iz črke j, katere del je odgriznjen, podobno kot Applovo jabolko. Pri Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu EU sta želela zaščititi tako blagovno znamko kot logotip, skupaj in vsakega posebej. Ta je leta 2014 odobril zaščito blagovne znamke, nato so znamko zaščitili po vsem svetu.