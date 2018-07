Medtem ko so lestvice najbolj priljubljenih avtomobilov iz filmov precej različne in na nekaterih tudi pri vrhu najdemo primerke, ki jih na drugih ni niti med prvo trideseterico, so si tiste, ki označujejo slavne motocikle, bolj ali manj enotne. Povsem na vrhu domala vseh najdemo motocikla harley-davidson hydra-glide iz filma Goli v sedlu (Easy Rider) iz leta 1969, pri čemer še prav posebej izstopa tisti, ki je imel v barve ameriške zastave obarvan rezervoar za gorivo in se ga je zaradi tega prijel vzdevek Captain America.

Pri filmu gre za avanturistično zgodbo dveh motoristov, v vlogi katerih sta Dennis Hopper in Peter Fonda; Hopper je film tudi režiral, Fonda je bil producent, oba pa sta se podpisala pod scenarij. In še nekaj velja omeniti, preden se posvetimo motocikloma: Goli v sedlu velja za film, s katerim je preboj na veliko sceno uspel igralskemu zvezdniku Jacku Nicholsonu.

Tri so ukradli, enega razbili V filmu Wyatt (Fonda) in Billy (Hopper) potujeta vsak na svojem harley-davidsonu, pri katerih je šlo v bistvu za močno predelana nekdanja policijska motocikla. Natančneje: šlo je za štiri primerke treh različno starih motorjev letnikov 1949, 1950 in 1952, ki sta jih v roke vzela znana predelovalca Cliff Vaughs in Ben Hardy ter jih preoblikovala in uredila po željah Petra Fonde, pri čemer sta dva služila zgolj za rezervo, če bi bilo s katerim izmed »glavnih« med snemanjem kaj narobe. Filmska ekipa je za vsakega na isti dražbi starih motociklov odštela 500 ameriških dolarjev (v današnji protivrednosti bi bilo to približno 3500 dolarjev), predelava pa je bila seveda bistveno dražja. Motocikla sta v središču večine filmskih kadrov, ostro oko ju bo pogrešalo le na enem daljših posnetkov dogajanja ob tabornem ognju – razlog pa je precej enostaven. Omenjeni kader so snemali povsem na koncu, še več, nanj so menda celo pozabili in se spomnili šele, ko je filmska ekipa organizirala tradicionalno zaključno zabavo ob koncu snemanja. A le malo pred tem so kar tri izmed štirih motociklov ukradli nepridipravi (predvideva se, da so jih razstavili in prodali po delih, še preden je film sploh prišel na velika platna, kar bi jim vrednost zagotovo precej dvignilo), medtem ko so enega uničili med snemanjem zaključnega prizora v filmu.