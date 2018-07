Dogovor, ki bo na podlagi današnjega pisma o nameri sklenjen v roku 120 dni in bo veljal pet let z možnostjo podaljšanja še za nadaljnjih pet let, predvideva štiri točke. Gre za umik dejavnosti pristanišča iz t.i. nultega pomola na novo pridobljene površine, pridobljene s podaljšanjem prvega pomola, oblikovanje okoljskega sklada, v katerega bo Luka vsako leto predvidela 200.000 evrov za izvedbo omilitvenih ukrepov, izvzem objekta nekdanjega skladišča državnih blagovnih rezerv iz carinskega območja pristanišča in njegovo namenitev program s področja izobraževanja, znanosti in kulture, ter zaveza Luke, da ob morebitnem onesnaženju morja in obale izven koncesijskega območja pristanišča da na voljo svojo tehnično opremo in kadre.

Kot je ob podpisu poudaril župan Popovič, mestna občina ni nikoli zavirala razvoja Luke Koper, pač se je občinska oblast vedno trudila delati z roko v roki s pristaniščem, v sedanji upravi pa so končno dobili sogovornika, s katerim so se lahko dogovorili. Po njegovih besedah je pristanišče za Koper namreč dejstvo in tudi pomemben gospodarski subjekt, a hkrati ima tudi negativne vplive na okolje.

»To pismo o nameri daje zeleno luč Luki Koper, da podaljša prvi pomol, da doseže vse tiste številke, ki si jih je zadala v obstoječem planu. Mi bomo stali ob strani, da ta plan še povečajo..., ampak da nikoli ne pozabijo na prebivalce,« je dodal župan.

Pismo je le dogovor Pri pismu o nameri sicer ne gre za zavezujoč dokument, ampak za džentlmenski dogovor, je ob robu dogodka ocenil Popovič, ki pa je prepričan, da se bo Luka držala danih zavez. Luka se bo po dogovoru z nultega pomola umaknila predvidoma do leta 2022 oz. ko bo Luka te površine nadomestila s podaljšanim prvim pomolom. V okoljski sklad bo Luka začela vplačevati sredstva v prihodnjem letu, določena sredstva pa naj bi vanj dodala tudi občina, je še dodal župan. Glede nove vsebine nekdanjega skladišča državnih blagovnih rezerv pa bo treba najprej počakati na mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine, glede vseh dejavnosti, ki se bodo tam odvijali, pa se bodo skupaj dogovarjali občina, Luka in tudi Univerza na Primorskem, je še napovedal. Ena od zamisli je, da bi tam umestili univerzitetno knjižnico.