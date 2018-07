Vabilo malim in srednjim podjetjem za uvrstitev na borzo

Da bi privabili več malih in srednjih podjetij na borzo, bo Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) v prihodnjih 24 mesecih v Sloveniji izvajala poseben program podpore in svetovanja, v okviru katerega bodo zainteresirana podjetja pripravili na kotacijo. Prijaviti se je mogoče pri Ljubljanski borzi od danes do konca avgusta.