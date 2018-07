Svež kapital ameriškega investicijskega sklada VectoIQ v višini 1,2 milijona dolarjev bo NERVtech, ki je razvij simulator vožnje, ki voznika postavi v realno okolje cestnega prometa, namenil financiranju poslovnega in tehnološkega razvoja ter marketinga, saj so cilji startupa usmerjeni v širitev prodajne mreže in pridobivanja velikih poslov z glavnimi igralci v avtomobilski in zavarovalniški industriji, pravijo v NERVtech.

Simulator vožnje Visokotehnološko podjetje NERVteh je domači in svetovni javnosti znano po svojem tehnološko in dizajnersko dovršnem simulatorju vožnje. Ta se ponaša s patentirano premično platformo in popolnoma prilagodljivimi voznimi scenariji, ki zagotavljajo realno izkušnjo vožnje. Opremljen je s številnimi psihofiziološkimi senzorji za zbiranje biometričnih podatkov voznika, ki se lahko uporabljajo za profiliranje voznikov v avtomobilski industriji, prometnih organizacijah, voznih parkih podjetij ter v zavarovalniški industriji. Ekipa trenutno šteje 20 sodelavcev, predvsem v razvoju, prodaji in marketingu ter poslovnemu razvoju, v njej pa je osem magistrov in šest doktorjev znanosti.

Med strankami tudi Ford Motor Company Podjetje NERVtech se je od ustanovitve leta 2013 do danes usmerilo na B2B trg in svoje storitve ponuja predvsem na področju evaluacije in usposabljanja voznikov, dodatno pa tudi pri ocenjevanju in testiranju interakcije človek-stroj v vozilih ter pri raziskavah na področju avtonomne vožnje. Med uporabnike njihovih storitev se uvrščajo podjetja, kot so Ford Motor Company, med domačimi strankami pa so Zavarovalnica Triglav, Akrapovič, Javna agencija RS za varnost prometa, Pošta Slovenije, Viberate in drugi. NERVteh se je leta 2015 začel pogovarjati tudi z ameriškim velikanom Google za testiranje vožnje v Googlovem samovozečem vozilu. Ta projekt je Google sicer ustavil, a po besedah direktorja NERVteh Mateja Vengusta z Googlom ohranjajo stike.

»VectoIQ je odličen strateški partner« »VectoIQ je zaradi dobrih povezav v ZDA in s svetovno avtomobilsko industrijo za nas odličen strateški partner. Z njimi smo se spoznali prek priporočila doktorskega študenta uglede ameriške univerze Stanford, kjer je bila članica NERVteh ekipe na raziskovalni izmenjavi, saj so bili navdušeni nad zmogljivostjo in tehnološko dovršenostjo našega simulatorja, zato so nas z veseljem povezali z vodstveno ekipo sklada VectoIQ. Svež kapital bomo namenili financiranju poslovnega in tehnološkega razvoja ter marketinga, saj so naši prihodnji cilji usmerjeni predvsem v širitev prodajne mreže in pridobivanja velikih poslov z glavnimi igralci v avtomobilski in zavarovalniški industriji,« je ob uspešni pridobitvi nove investicijske runde v višini 1,2 milijona dolarjev povedal Matej Vengust.

Razvojni in tehnološki potencial startupa NERVteh so že na začetku njegove poti prepoznali in podprli tudi deležniki slovenskega start-up ekosistema, kot so pospeševalnik Design Forward (DsgnFwd), Slovenski podjetniški sklad, ki jih je podprl z investicijo SK50, pa ABC pospeševalnik in Zavarovalnica Trigav, ki sta prav tako investirala v podjetje.