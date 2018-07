Zaščita meje bo vključevala tudi šest metrov širok jarek, termovizijske kamere in brezpilotna letala. Ograja trenutno stoji na 20 kilometrih severno od obmejnega mesta Al Kaim, ki so ga iraške sile iz rok IS iztrgale novembra lani. Meja med Irakom in Sirijo se v celoti razteza na 600 kilometrih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je danes še povedal predstavnik obmejnih sil, bodo učinkovitost ograje med državama ocenili na iraškem notranjem ministrstvu in v koaliciji proti Islamski državi, ki ji načelujejo ZDA. Če bodo ograjo in ostalo opremo odobrili, bodo gradnjo nadaljevali ob celotni meji s Sirijo.