Meta je zelišče, ki nam res lahko osveži poletje, saj jo najdemo v različnih aromah, od klasičnega peperminta do vonjev, ki spominjajo na jabolka, jagode in celo na ananas. V vrtu je izredno koristna »soseda«, saj s svojim vonjem odganja uši in komarje. Prav zato jo večkrat zasajamo med zelenjavo, ki jo pogosto napadejo uši. V okrasnem vrtu jo bomo sadili v bližino kotička, kjer radi posedamo in počivamo ob koncu dneva in ne želimo obiskov nadležnih komarjev. Poprova meta učinkovito odganja tudi mravlje.

Raste skoraj povsod Meta je izredno trpežna rastlina, ki ji ustrezajo srednje težka, humusna in dobro odcedna tla, ki morajo kljub temu zadrževati vodo, saj je meta precej občutljiva na sušo. Čeprav ima rada sonce, se tla na sončni gredici poleti kaj hitro presušijo, zato jo raje posadimo v delno senco, na primer ob steno na severni strani hiše. Prav tako ji v vrtu namenimo dovolj prostora za rast. Njeni poganjki se namreč izredno hitro širijo in lahko zelo hitro zamorijo bližnje sosedne rastline, Na tleh, ki niso preveč bogata, sredi sezone rastišče prekrijemo z organsko snovjo in uporabimo organsko gnojilo. Glede na to, da se razmnožuje z živicami, se poprova meta na vrtu hitro razširi. Pozorni bodimo, da njeno bujno rast omejimo tako, da jo posadimo skupaj z lončkom, ki bo omejeval rast korenin in s tem prehitro širitev mete po gredici. A tudi pri tem pazimo, da lončki niso posajeni preblizu drug drugega. Meta ni preveč zahtevna za vzgojo, zato bo dobro uspevala tudi tistim, ki z njo nimate veliko izkušenj.

Nega med rastjo V poletnih mesecih prekrivamo tla okrog rastlin z organskimi prekrivkami, s katerimi bomo preprečili prehitro izsuševanje tal. Tla prekrijemo, še preden se preveč segrejejo in osušijo, najbolje v juniju oziroma tik preden se začne poletna vročina. Če mete ne želimo uporabljati v okrasne namene, temveč kot zelišče, moramo odstranjevati cvetove, čim se pojavijo, saj bo tako rastlina razvila več listja, ki bo tudi bolj aromatično. Meto lahko gojimo tudi v večjih loncih ali koritih, samo ali v družbi drugih zelišč. Zaradi njene bujne rasti jo seveda sadimo v svoj lonček, ki ga nato damo v večjega ali v korito. Za lepšo rast potrebuje zalivanje in občasno gnojenje s tekočimi gnojili za zelene rastline.

Sveža, posušena ali zamrznjena Meto nabiramo zgodaj dopoldne, čim se posuši jutranja rosa. Režemo zgornje lističe, saj s tem vzpodbudimo rast novih lističev in poganjkov. Čez leto uporabljamo sveže lističe v raznih sadnih solatah, osvežilnih napitkih, čajih, omakah, kot dodatek kuhani zelenjavi in krompirju. Za zimske mesece pa meto posušimo, tako da vejice obesimo v topel in zračen prostor, nato pa posušene lističe zdrobimo in shranimo v temni posodi. Sveže lističe lahko tudi zamrznemo. (vir: kalia.si)