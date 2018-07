Odločili ste se za nakup lesenih talnih oblog. Preostane vam torej le, da izberete vrsto lesa in ste gotovi, kajne? Pozor, ne tako hitro! Kar nekaj dejavnikov je, ki jih velja upoštevati ob izboru lesenih tal, od tega, kateri les je za vaš dom najprimernejši, do tega, kako ga boste kar najbolje uskladili s pohištvom in dekoracijo.

Pomislite na življenjske navade Najprej pomislite, kakšne obremenitve bodo morala prenesti lesena tla v vašem domu ter se pozanimajte o lastnostih posameznih vrst lesa in njihovi trdnosti. Imate otroke ali domače ljubljenčke? Večkrat gostite velike zabave? Ali pa živite sami in vas pogosto ni doma? Če je v vašem domu »gost promet«, potem je zagotovo pravi odgovor trša vrsta lesa. Trden les prenese veliko obremenitev, preden se zlomi, na to pa močno vpliva njegova teža oziroma gostota. Za velike obremenitve je najprimernejši les hrasta, jesena, bresta, bukve, akacije, gabra in macesna, ki ga tudi sicer največkrat uporabljajo za lesene konstrukcije in pohištvo. Hrast, ki je tudi zelo trajen in odporen, je za talne obloge pri nas najpogostejša izbira.

Upoštevajte dizajn svojega doma Ko se odločate za vrsto lesa, upoštevajte vse elemente dizajna: kakšno pohištvo imate ali ga nameravate kupiti, barvo vrat in njihovih okvirjev, okrasne letve …, da se talna obloga z njimi ne bo »tepla«. Vzemite v račun tudi barvo zidov in količino naravne svetlobe. Če ima vaš dom dovolj oken in vanj prodre veliko svetlobe, se lahko odločite tudi za temnejši les, sicer pa so za temnejše prostore primernejše svetlejše vrste lesa. Za sodobno opremljena stanovanja je denimo zelo primeren hrast brez grč, ki poudarja čisto estetiko, ali naravni javor, ki prav tako daje čisti videz. V domove s podeželskim slogom pa se lepo vključijo talne obloge iz lesa z več grčami in širše deske. V današnjem času, ko je moderno mešanje starega in novega, se nam sicer ni treba strogo držati določenega sloga. Pravzaprav je še bolj zanimivo, če k sodobnemu pohištvu dodamo talno oblogo v obliki kmečkega poda – široke deske z razgibanim vzorcem lesa in grčami.

Lakirani ali oljeni les? Klasična metoda za zaščito lesenih talnih oblog je lakiranje, ki lesu podari sijaj. Pomanjkljivost lakiranega lesa pa je, da se na njem zaradi odboja svetlobe vidijo vse praske in odrgnine, zato ga je treba večkrat obrusiti in ponovno polakirati. Zato se lastniki domov, še posebno če imajo otroke ali hišne živali, čedalje pogosteje odločajo za oljne premaze, ki se vpijejo v les in dajejo mat videz. Tako zaščitena lesena tla so tudi trajnejša, seveda pa je treba oljno zaščito odvisno od obremenitev redno oziroma vsaj enkrat letno obnavljati. Poigramo se lahko tudi s končno obdelavo – ročno strugana ali krtačena površina lesa ustvarja »ponošen« videz, ki je dandanes še posebno moden. Velika prednost takšne obdelave pa je tudi, da prask in drugih poškodb na takšnih tleh skorajda ali sploh ne opazimo.

Naj bo izbira dobro premišljena Ker lahko pri trgovcih kupimo že končno obdelane talne obloge, si prihranimo dodatno delo z lakiranjem, medtem ko les običajno naoljimo šele, ko so deske že položene. Prednost že obdelanih lesenih talnih oblog je tudi v tem, da si še pred nakupom lahko dobro ogledamo, kakšen je njihov videz. Nihče si ne želi kupiti lesenega poda za celo stanovanje ali hišo ter šele doma ugotoviti, da je vzorec lesa preživahen ali da barvno ne ustreza opremi. Svetujemo vam, da pri trgovcu povprašate za vzorčen kos in ga v stanovanju primerjate z barvo zidov, vrat in pohištva. Šele tako se boste lahko prepričali, da je za vas popolnoma pravilna izbira. Navsezadnje boste z novim lesenim podom preživeli vsaj eno ali dve desetletji, morda celo več – odvisno od tega, kako skrbno ga boste vzdrževali.