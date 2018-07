Dotrajano pergolo s trto so zamenjali z nadstreškom za dva avtomobila, očistili zaraščen rastlinski del ter stari balkon preuredili v odprto sončno teraso. S premišljenimi lesenimi detajli in zasaditvijo je nastal čudovit vrt za bivanje od zgodnje jeseni do pozne pomladi.

Poleti ob morju, ostale dni na topli gorenjski terasi Po zamislih naročnikovega arhitekta je z vnosom lesenih elementov hiša pridobila prijaznost in funkcionalnost. Glavni cilj je bil, da prek hladnih mesecev povečamo vnos sončne gorkote. Stari betonski balkon smo zato nadomestili z lesenim montažnim (in s tem rešili še toplotni most), ki se nadaljuje v previsni stekleni nadstrešek na terasi. Izjemno pomembni so detajli spojev različnih materialov, saj morata balkon (pokrit s PVC-folijo in podnicami) ter steklena streha s kovinskimi obrobami dobro tesniti. S to rešitvijo (p)ogrejemo zunanji prostor, za uporabniško piko na i, pa dodamo še macesnove podnice, po katerih se lahko tudi po segreti terasi ali balkonu sprehajamo bosi.

Dominirajo barva, bor in breza Glavna elementa oblikovne prenove sta oranžna in obstoječi drevesi. Ti služita kot naravno senčilo in zaščita pred vetrom, soncem in dežjem. Smrekov les je zaradi videza pobarvan z lazurnim premazom, ki se ujema s prenovljenim stavbnim pohištvom, macesen pa samo naoljen (sčasoma bo posivel). Stil lesene terase smo prenesli tudi na elemente balkonske in varnostne ograje, avtomobilskega nadstreška, vhodnega pročelja, stopniščnega ročaja, korita za zelišča in poštnega nabiralnika. Prenovo zaokrožajo grmovnice, trajnice in dišavnice, ki v kombinaciji toplega lesa delujejo komplementarno. Naravno in kontrastno. P. S.: Ker ulica nima intenzivne razsvetljave, lahko ponoči pod nadstreškom opazite tudi kakšen utrinek. Le česa bi si zaželeli takrat? Špela Pavlič Kos in Jože Kos, foto: Mizarstvo Kos